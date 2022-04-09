الداخلية X أسبوع.. ضبط 51 متهما بـ"جرينوف وأسلحة متنوعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 51 متهما، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 41 قطعة سلاح أبيض، وضبط 297 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية - دمياط – الأقصر – سوهاج - كفر الشيخ – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة ، وبحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها سرقة – سلاح – مخدرات – قتل.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون، وتضبط 424 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف - 54 بندقية آلية – 44 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 30 مسدس – 295 فرد محلي – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 70 خزينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.