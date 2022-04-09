الداخلية: تحرير 291 ألف مخالفة مرورية ورفع 499 سيارة متهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، 291520 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2946 موقف عشوائي.

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 499 سيارة، و63 دراجة نارية، و11810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 181 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ732 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 منهم، وفحص 669 مركبة وتبين مخالفة 8 مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3689 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 162 سائقا منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.