الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ ملايين الجنيهات قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و684 مليون جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 72176 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 60,552,650 مليون جنيه، وضبط 1454 قضية فى مجال التهرب الضريبى: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحري مدين بمبالغ مالية بلغت 684,858,836 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1,303,871 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 127 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 159,180,474 مليون جنيه، وضبط 126 قضية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بلغت 92,991,029 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل 158,430,474مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.