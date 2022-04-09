في أول أسبوع رمضان.. الداخلية تضبط 5 آلاف شيشة من المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 981 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 5080 أرجيلة، وغلق 4003 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد 44920 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 44759 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 161 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.