مدبولي يزور مصنعا للبصل المجفف.. يوفر 2300 وظيفة ويصدر بـ 14 مليون دولار سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، زيارة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية (سي بي سي) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة "طنبو فود انجريدينتس" للتصنيع الغذائي والزراعي.

رافق رئيس الوزراء نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة، بالتأكيد أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا لها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، باعتبار أن الدور التنموي المهم للقطاع الخاص آخذ في التطور بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تساند بقوة القطاع الخاص وتعمل على تهيئة بيئة ومناخ جيد للاستثمار، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك، إلى جانب السعي لتوفير مستلزمات الإنتاج، من أجل دعم الصناعة والمستثمرين.

وخلال الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مراحل الإنتاج المختلفة بالمصنع، والتي تضمنت عملية جمع محصول البصل، ومراحل تجفيفه وتعبئته تمهيدا لتوزيعه.

من ناحيته، أشار المستشار محمدعبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى حرص الحكومة على اتباع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، ولاسيما قرار تفعيل منح الحوافز الخاصة لأنشطة الاستثمار في عدة مجالات على رأسها الصناعة، مضيفا أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية، لتُتيح بذلك أكثر من 2500 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أوضح محمد هشام الطنبولي، رئيس مجلس إدارة شركة "طمبو فود انجريدينتس للتصنيع الغذائي والزراعي"، أن الشركة الكائنة بالمنطقة الاستثمارية (سي بي سي مصر) للتطوير الصناعي، هي شركة مساهمة مصرية، متخصصة في تجفيف وتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية والخضراوات، وخاصة البصل المجفف، وأقيمت على مساحة 18 ألف متر مربع برأسمال قدره 15 مليون جنيه.

وأشار مسئول الشركة إلى أنه تم تأسيس الشركة في عام 2019، عقب تعديل قانون الاستثمار الجديد، وبعد تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، بما تضمه من طرق وشبكات الكهرباء والغاز، موضحا أن الشركة استفادت بالدعم المقدم من خلال المبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري، التي أسهمت بشكل كبير في دفع الاستثمارات، لافتا إلى أنه تم بدء عمليات التشغيل في فبراير 2020 بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 45 ألف طن، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال.

وأضاف أن الشركة تعتزم الوصول بالطاقة الإنتاجية بنهاية العام الحالي إلى 90 ألف طن، كما أن الشركة توفر 300 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، وتمد الشركة عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المناطق الاستثمارية بمصر بمنتجاتها من البصل المجفف لإدخالها في صناعاتها المختلفة.

كما أشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى العديد من مناطق ودول العالم، ومنها أوروبا، واليابان، وروسيا، والدول الإسكندنافية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وكندا، معربا عن فخره بأن المنتج المصدر مصري 100%، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة على مدى 35 عاما، موضحا في الوقت نفسه أن هذا المصنع الذي يزوره رئيس الوزراء ومرافقوه يعد ثالث مصنع تؤسسه الشركة في مصر، وقد أصبحت مصر من أكبر الدول المصدرة للبصل المجفف في العالم، ونأمل أن تصبح مصر الأولى على العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أنهم يصدرون فى العام منتجات بنحو 14 مليون دولار.

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