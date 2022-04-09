تجديد انتخاب لطيف رمسيس رئيسًا للمجمع العام لكنائس الله بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، الدكتور القس لطيف رمسيس، بعد تجديد الثقه وانتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس الله بمصر، وعضوًا بالمجلس الملي الإنجيلي العام.

وأشاد زكي، في بيان، اليوم السبت، بنزاهة الإجراءات الانتخابية، والحرص على مناخ الديمقراطية والشفافية، كمبادئ أصيلة لجميع مذاهب الطائفة الإنجيلية في مصر.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة للدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، وعضو المجلس الإنجيلي العام، وإلى جميع شعب ورعاة كنائس الله، ونصلي أن يمنح الرب الفرحة والمحبة لجميع المصريين".​