محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، بوزارة السياحة والآثار، أول التحركات الخاصة من الجانب المصري بشأن موسم الحج هذا العام.

يأتي ذلك في أعقاب قرار السعودية صباح اليوم بزيادة أعداد الحجاج من داخل وخارج أراضي المملكة إلى مليون حاج هذا العام.

وقالت سامية سامي، لمصراوي، اليوم السبت: وزارة السياحة انتهت من التنسيق مع كافة الجهات المنظمة للحج خاصة وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وغرفة شركات السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن الحج والاستعداد لتنظيم الموسم.

ودعت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، بوزارة السياحة والآثار، الجميع إلى التريث لحين صدور التعليمات الخاصة بالموسم من الجهات المعنية سواء المصرية أو السعودية في القريب العاجل.

كانت غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 6/4/2022 وحتى يوم الأحد 2022/5/8..

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