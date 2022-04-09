"أبناء مصر" يدعو إلى مؤتمره العام.. وبركات: الشباب على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر حزب أبناء مصر إعادة عقد الجمعية العمومية للحزب يوم الجمعة 15 أبريل برئاسة المهندس مدحت بركات، رئيس الحزب؛ لمناقشة جدول أعمال المؤتمر العام وفقًا للائحة النظام الأساسي.

جاء ذلك عقب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022 بمقر الحزب الرئيسي بالدقي؛ ونظرًا لعدم حضور النصاب القانوني تم تأجيل الجمعية العمومية إلى الجمعة 15 أبريل الجاري.

وأكدت الهيئة العليا للحزب على الأعضاء المسددين للاشتراكات ضرورة الحرص على الحضور والمشاركة الإيجابية في إدارة شؤون الحزب.

ويتضمن جدول جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على قرار محضر اجتماع المؤتمر العام السابق ومحضر اجتماع الجمعية العمومية السابق في 28 سبتمبر 2019، وتقرير الهيئة العليا عن نشاط الحزب وأعمال الهيئة في العام السابق.

وتناقش الجمعية العمومية خطة العمل للعام الجديد وإقرارها، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، واعتماد حالة إقراره واعتماد تقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة الأمين العام بالصندوق عن السنة المنتهية.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد ما جاء في محاضر الهيئة العليا عن الفترة السابقة، وتجديد الثقة في رئيس الحزب، وتعديل بعض بنود اللائحة.

وقال رئيس الحزب إن حزب أبناء مصر يضع على رأس أولوياته تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للعمل السياسي والمشاركة في دعم الدولة وبناء الجمهورية الجديدة التي يقود الرئيس السيسي نهضتها وسط أجواء عالمية وإقليمية صعبة، لافتاً إلى أن شباب الحزب وقياداته حريصون على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .​