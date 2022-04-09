شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح برامج للعلوم والرياضيات للرابع الابتدائى عبر منصاتها الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرا لما تمتع به مناهج الصف الرابع الابتدائي من خصوصية في هذه المنظومة المستحدثة لنظام التعليم الجديد، والتي ترسخ لمفاهيم التعلم مدى الحياة، تمت إتاحة برنامجي: العلوم، والرياضيات، بنسختيهما: والمطبوعة، والرقمية على منصة ( LMS) ببنك المعرفة المصرى لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحقيق الاستفادة المثلي، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوي، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة علي رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي: العلوم والرياضيات و استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة (LMS) ، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة، والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية

رابط التسجيل على منصة (LMS) .

جاء ذلك فى خطاب أرسلته الوزارة للمديريات، أكد أنه في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة، منذ إطلاقها عام ۲۰۱۸؛ مستهدفة إعداد جيل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميا، وسعيا نحو استكمال بناء نظام تعيمي متميز، يرقي إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.