تعزيزات أمنية لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عزز رجال الأمن من تواجدهم لتأمين مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويدخل الزمالك مباراة المقاصة فى المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، في المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء القلعة البيضاء.

حقق الزمالك فوزًا مهمًا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي خسر فيه مصر المقاصة آخر مبارياته في بطولة الدوري أمام البنك الأهلي.