وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء في نص البرقية بها: "بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يُسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات.. سطَّر فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتية.. ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه".

واختتم البرقية "حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاةِ والمتربصين.. بفضل عطاء أبنائها المخلصين.. إنه نعم المولى ونعم النصير..وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي"

وبعث توفيق- برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".