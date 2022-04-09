نقيب الأشراف يعزي البابا تواضروس في مقتل كاهن الإسكندرية: لن ينال من وحدة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، خالص التعازي للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في حادث مقتل القس أرسانيوس وديد كاهن الإسكندرية.

وأكد نقيب الأشراف في بيان له، السبت، أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من وحدة وقوة وصلابة الشعب المصري، داعيا المصريين إلى تفويت الفرصة على كل من يحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم نقيب الأشراف، خالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإٍسكندرية والإخوة الأقباط، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، ويديم عليه نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.