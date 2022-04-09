إزالات محور كمال عامر.. قطع المرافق عن 13 عقارا بالجيزة وإخلاء سكانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة استمرار أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور الفريق كمال عامر بالطريق الدائري بشمال الجيزة بعد تعويض قاطنيها.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

وفصلت المحافظة، من خلال حي شمال الجيزة، المرافق عن 13 عقارا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجار استكمال الأعمال.