٢٠% إلكتروني والباقي شباك.. مواعيد وتفاصيل حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف محمد حنفي، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية، عن موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.

وقال حنفي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إنه سيتم طرح تذاكر القطارات لعيد الفطر المبارك، الأسبوع المقبل، أي قبل إجازة العيد بـ١٥ يومًا، مؤكدًا أنه سيتم طرح التذاكر حسب العرض والطلب للركاب.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية إلى أنه جار تجهيز عربات القطارات المكيفة بالتنسيق مع إدارة الصيانة بالسكة الحديد لاستيعاب أكبر عدد من الركاب خلال إجازة عيد الفطر.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكك الحديدية على أنه ستتم إتاحة التذاكر عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، إضافة إلى تخصيص ٢٠% من التذاكر للحجز الإلكتروني، موضحًا أنه سيتم حجز التذاكر على بطاقة الرقم القومي بمعدل ٤ تذاكر للبطاقة الواحدة.