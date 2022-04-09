إذا أصيب شخص باختناق.. ماذا ستفعل؟.. إليك 6 خطوات لإنقاذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الواجب معرفتها واتباعها للتعامل مع مواقف الاختناق التي يتعرض لها المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي، اليوم السبت، إن الاختناق يحدث عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية مما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء وغالبا ما يكون بسبب الطعام في البالغين وبلع الأجسام الصغيرة في الأطفال.

وجاءت الإسعافات الأولية الواجب معرفتها للتعامل مع حالات الاختناق على النحو التالي، بحسب وزارة الصحة:

1- إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر ولأعلى.

2- وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة.

3- لف الذراعين حول المصاب.

4- الضغط بقوة للداخل ولأعلى بطن المصاب.

5- يتم الضغط 5 ضغطات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب.

6- ي حالة الإغماء يتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي.