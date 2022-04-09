الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ628 ألف مواطن خلال الربع الأول من عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 628 ألفا و125 مواطنا، من خلال 477 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 94 ألفا و50 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 127 ألفا و920 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 6 آلاف و621 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 39 ألفا و714 مواطناً بمحافظة أسوان، و35 ألفًا و490 مواطنًا بأسيوط، و23 ألفًا و63 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و17 ألفًا و934 مواطناً بالإسماعيلية، و8 آلاف و335 مواطناً بالأقصر، و4 آلاف و699 مواطنًا بالبحر الأحمر، و41 ألفا و638 مواطناً بالبحيرة، و32 ألفا و613 مواطناً بالجيزة، و23 ألفا و592 مواطناً بالدقهلية، و5 آلاف و7 مواطنين بالسويس، و38 ألفا و686 مواطنًا بالشرقية، و16 ألفًا و810 مواطنين بالفيوم.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ51 ألفا و963 مواطنًا بالقاهرة، و27 ألفًا و911 مواطنًا بالقليوبية، و24 ألفًا و793 مواطناً بالمنوفية، و35 ألفا و849 مواطنًا بالمنيا، و10 آلاف و842 مواطناً بالوادي الجديد، و29 ألفًا و367 مواطناً ببني سويف، و6 آلاف و474 مواطناً بجنوب سيناء، و26 ألفًا و678 مواطنًا بسوهاج، و21 ألفًا و779 مواطناً بكفر الشيخ، و9 آلاف و851 مواطناً بمطروح، و13 ألفًا و876 مواطناً بقنا، و37 ألفا و912 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 43 ألفا و249 مواطناً بدمياط.