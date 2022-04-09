شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع قسائم شراء لصرف سلع غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث وفر قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع إحدى المؤسسات عدد من قسائم الشراء المعنونة بإسم (كارت الخير) تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الإستهلاكية وفقاً لإحتياجه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرة.

جاء ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظتى (الجيزة – القليوبية).

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المعظم .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.