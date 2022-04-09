شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تغلق باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم غلق باب التقديم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى اليوم السبت 9 أبريل الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال ومن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين على kg2، و6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي، و7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى، و8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.

كما حددت الوزارة شروط وقواعد القبول، حيث تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وتابعت الوزارة، أنه سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2022 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه.

التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.