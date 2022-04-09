مايا مرسى تلتقى وزيرة البيئة لبحث سبل التعاون خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

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القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي سوف تترأسه مصر، ويعقد نهاية العام الجارى بشرم الشيخ.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بوجود محور خاص بتمكين المرأة فى مؤتمر تغير المناخ القادم بالإضافة إلى الوصول لتغيير عادل للمرأة فى سبيل الاتجاه للمشروعات الصديقة للبيئة ، مشيدة بتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مرحلة الحوكمة البيئية وسبل الاستفادة من عملية الانتقال البيئي العادل والاستهلاك الرشيد .

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة الخارجية على جهودهما للمشاركة والتعاون المثمر في إعداد الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ ، مؤكدة مراعاته لإحتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي مؤكدة أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي قدمت رؤية دولية فى نيويورك.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة و وزارة البيئة ، مؤكدة أن ذلك التعاون يهدف إلى نشر التوعية البيئية ومساعدة السيدات القائمات على مشروعات بتحويل مشروعاتهن إلى مشروعات صديقة للبيئة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة تلعب دوراً هاماً في ترشيد الإستهلاك وحماية البيئة وإدارة مواردها ، كما تقوم بدور هام فى تغيير سلوك افراد اسرتها للحفاظ على الموارد الطبيعية.

و في كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء على أهمية التعاون مع المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بقضايا ومفهوم التغيرات المناخية لدى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة، مشيرة أن بدء إطلاق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية من شرم الشيخ ضم فئات المجتمع من الأزهر والكنيسة ونواب من مجلسي النواب والشيوخ والشباب وممثلة عن المجلس القومي للمرأة وممثلين عن المجتمع المدنى والمحلي.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نسعي من خلال الحوار الوطني إلى النزول على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتوعية المواطن العادي بمفهوم تغير المناخ فى ظل مايراه وما يحدث أمامه من تقلب يومي لأحوال الجو والطقس، وأهمية دور الفرد وسلوكه فى حياته اليومية فى التصدي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وربط ذلك بترشيد استهلاكه من المياه والطاقة والموارد الطبيعية.

وتابعت وزيرة البيئة أننا نعمل على تجميع الأفكار والمقترحات التى يمكن من خلالها التصدي للتغيرات المناخية كل فى مجال عمله وتخصصه سواء صغار المزارعين أو الصيادين وغيرهم للاستفادة من استضافة مصر لتنظيم هذا الحدث والتوعية بقضية التغير المناخي لدى المجتمع ككل.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون مع المجلس القومى للمرأة من خلال فكرة ربط تغير المناخ بالتنوع البيولوجي فى المحميات الطبيعية ودور المرأة المصرية، فى إطار ما تقوم به الوزارة فى المحميات من تعليم للسيدات إنتاج منتجات من الموارد الطبيعية للمحميات الطبيعية حيث اصبحت المرأة جزء من حماية الطبيعة وخفض التغير المناخي مشيرة أن المرأة ستصبح الأيقونة التى تربط بين الموضوعين، مشيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى قامت بإستضافة أكبر مؤتمرين للأمم المتحدة فى مجال البيئة على التوالي من خلال رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي فى عام 2018 وتسليم الرئاسة فى عام 2021 حيث استمرت الرئاسة بمصر 3 سنوات أعقبها استلام مصر رئاسة مؤتمر تغير المناخ COP27 فى عام 2021 ، مشيرة أن تغير المناخ والتنوع البيولوجي هما أكبر اتفاقيتين دوليتين فى مجال البيئة على مستوى العالم، مضيفة شرم الشيخ هى المدينة التي استضافت المؤتمرين، وهى المدينة الوحيدة التى بها تجسيد لعلاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال محمية راس محمد.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مشاركة المرأة خلال مؤتمر COP27 تأتى من خلال رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، وبحث المشاركة فى أحد المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر، إضافة إلى تحديد واختيار الشخصيات النسائية التى ساهمت فى مجال البيئة وقامت بمشاريع بيئية اقتصادية كنماذج ناجحة.