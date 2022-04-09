شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وقانون.. لمن تذهب حضانة أطفال "فاتن أمل حربى" حال زواجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم الجدل خلال الفترة الأخيرة، وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل توجه فاتن إلى دار الإفتاء لحاجتها لفتوى، وقابلت "الشيخ يحى" الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبى، وطلبت منه فتوى تفيد نصا "هل ربنا قال إن المطلقة إذا تزوجت تسقط حضانة عيالها، ليخبرها بنعم ولكنها لم تتقبل الفتوى، وتحدت بأن الله سبحانه عادل ورحيم ولن يحرم أمّا من أولادها وغادرت.

وطرحت أحداث الحلقة سؤال عن من تنتقل له حضانة الأطفال فى حالة زواج المطلقة الحاضنة؟.

أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، والقانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، ووفقًا لترتيب الحضانة، تنتقل الحضانة إلى أم الأم فى حالة زواج أم الطفل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.