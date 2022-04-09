شكرا لقرائتكم خبر عن "احترس من تكون الجير".. عضو بنقابة الأسنان: يؤدى لتآكل اللثة والفرشاة أفضل حل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشيال المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن جير الأسنان يتكون على أسطح الأسنان على عدة مراحل، حيث تُسمى أول طبقة من طبقات الجير بـ"البلاك"، وتتكون نتيجة لمرور 24 ساعة على الشخص دون غسيل أسنانه وترك بقايا الأطعمة عليها، موضحا أن طبقة البلاك هى طبقة ذات سُمك ضعيف وبالتالى مع استعمال فرشاة الأسنان بعد كل وجبة يتم إزالتها بسهولة، إلا أن إهمال تنظيفها بعد كل وجبه يبدأ تكوين طبقات متماسكة من الجير، أغلبها يظهر على الأسنان الأمامية السفلية من الجانب الخلفى، نتيجة لوجود غدد لعابية بشكل كبير فى هذه المناطق تفرز اللُعاب والذى يحتوى على الأملاح، والتى تترسب على سطح الأسنان، وفى ظل وجود البكتيريا وبقايا الأكل يؤدى كل ذلك إلى تكون الطبقات.

وأوضح الشيال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجير يتكون على المناطق التى يوجد بها اعوجاج فى الأسنان، ويمكن تجنب كل ذلك من خلال غسيل الأسنان وتنظيفها بعد تناول الوجبات بشكل مباشر، حتى لا تبدأ طبقة البلاك فى التكون، مع مراعاة الالتزام بالطرق السليمة لغسيل الأسنان لتجنب التأثير على طبقات الأسنان نفسها، مؤكدا ضرورة غسيل الأسنان باستمرار وتنظيف كافة جوانبها، خاصة أن وجود بقايا الأطعمة بين الأسنان ليس فقط يساعد على تكوين طبقا الجير، بل يُمكن أن تؤدى إلى ما يُسمى بالجيوب اللثوية وإلتهابات فى اللثة.

وأكد المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الأسنان هو الالتزام بغسيل الأسنان بشكل منتظم بين كل وجبة والأخرى، وتنظيفها بشكل سليم، مشيرا إلى أن استمرار وجود طبقات الجير المتراكمة فى الفم دون إزالتها بعيادات الأسنان، قد يؤدى ذلك إلى تآكل اللثة وعظام الفم.