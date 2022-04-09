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الأرصاد: أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

كما توقعت الأرصاد الجوية في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن تسجل القاهرة درجة حرارة ٢٨ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائيه صباحا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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