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ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والإعدادية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، ونرصد كافة التفاصيل وضوابط الاختبارات كالتالى.

ـ كلفت الوزارة المديريات بالالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي بالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي.

ـ  عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ـ تلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

ـ بالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من الوزارة.

ـ الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

ـ تنطلق الامتحانات فى شهر مايو المقبل وتحديدا 8 مايو 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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