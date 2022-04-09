شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعلن تدريب المعلمين على صياغة مفردات الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية استمرار تدريب المعلمين على فن صياغة المفرادات الاختبارية فى المواد الدراسية المختلفة، لتمكين المعلمين ورفع الجانب المهنى لديهم فى صياغة جزئيات الامتحانات بشكل دقيق وعلمى دون أخطاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت فى وقت سابق اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب من عدة محافظات؛ لعرض حقيبة تدريبية بعنوان "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" لموجهى ومعلمى المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسى؛ فى إطار التوسع فى برامج المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية.



وترأس الاجتماع الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتور أحمد فهيم رئيس قسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة إنعام محمد ممثلاً عن الأكاديمية المهنية للمعلمين.



أكد الدكتور رضا حجازى إننا نستهدف نشر ثقافة الاختبارات التى تقيس مهارات التفكير العليا التى تساعد الطالب على حل المشكلات، مشيرًا إلى أن التدريب يعد نشاطًا منظما يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات في الفرد والجماعة التي يتم استهدافها، مؤكدًا أن الحقيبة التدريبية هي الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي من خلال إعداد المادة العلمية والأنشطة والخطوات الإجرائية اللازمة لتلبية الاحتياجات التدريبية.



كما أوضح الدكتور رضا حجازى أن اليوم يتم مناقشة الحقيبة التدريبية حول "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف موجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي، وهذا يتم تحت إشراف إدارات التدريب فى المحافظات بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والأكاديمية المهنية للمعلمين.



ومن جانبه قال الدكتور رمضان محمد رمضان إن الوزارة تدعم وتهتم بقضية التنمية المهنية للمعلمين، وتقدم برامج تدريبية على أعلى المستويات، لاستفادة الموجهين والمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير فى خطتها للتطوير بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وقد تم تغير نظام التقييم ليتناسب مع خطة الوزارة.



وخلال الاجتماع، قامت إدارة التدريب بالقاهرة بعرض الحقيبة التدريبية "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" وتهدف إلى تنمية مهارات موجهى ومعلمى المواد الأساسية على فنيات صياغة المفردات الاختبارية وكيفية بناء الاختبار التحصيلي، والتى يتم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تدريبية، حيث يتضمن اليوم الأول قياس نواتج التعلم المعرفية، واليوم الثانى بناء المفردات الاختبارية، بالإضافة إلى اليوم الثالث بناء الاختبار التحصيلى، كما تم الاتفاق على آليات تنفيذ الحقيبة فى جميع محافظات الجمهورية.