شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالقومى للبحوث يكشف روشتة الإفطار الصحى المتوازن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عاصم أنور أبو عرب استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز حول الإفطار الصحي المتوازن فى شهر رمضان حيث أكد أن الصيام في شهر رمضان بالطريقة الصحيحة سوف يؤثر إيجابياً على صحة الإنسان على عكس طرق الصيام غير الصحيحة.

واضوح الدكتور هاشم أبو عرب ، أن الطريقة الصحيحة للصيام تحتم علينا اختيار أنواع الأطعمة الصحية أثناء السحور والفطور، و الافطار الصحي يبدأ بالإبكار وبعد أذان المغرب مباشرة حيث يكون على 3 حبات من التمر الغنى بالعناصر الغذائية مع كوب من اللبن قليل الدسم أو عصير أو الماء وذلك لتعديل مستوى السكر في الدم وبعد ذلك يمكن أداء صلاة المغرب وذلك لإعطاء فرصة للجهاز الهضمي ليعمل قبل استقبال الطعام وبعد حوالى 10 دقائق يتم البدء بطبق دافئ من الشوربة لتهيئة المعدة للطعام ثم السلاطة الخضراء للمساعدة على الشعور بالشبع ثم الوجبة الرئيسية والتي تكون بعد 30 دقيقة من احتساء طبق الشوربة مع تجنب تناول كميات كبيرة منه ويتم تقسيم الطبق الرئيسي والتي يجب أن يحتوي على كمية كافية من السعرات الحرارية مع تنوع من المجموعات الغذائية بحيث يكون نصفة خضروات وربعة بروتينات مثل اللحم أو الدجاج أو السمك والباقي نشويات مثل الأرز أو المكرونة ويفضل عدم تناول الأطعمة المقلية وتلك الغنية بالدهون واستبدالها بتلك المشوية والمسلوقة.

وشدد على أنه يجب تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والبهارات والتوابل وتجنب تناول المخللات بقدر الإمكان، وتناول المزيد من الخضروات، وبين وجبة الإفطار والسحور يمكن تناول كميات متوازنة من الفواكه أو قطعة صغيرة من الحلويات قليلة الدسم، وتفادى شرب العصائر أو المشروبات المحلاة بكثرة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

واستطرد أن شرب الماء بكمية وفيرة لا تقل عن 8 أكواب موزعة خلال ساعات الإفطار من الأمور الهامة للتغلب على العطش خلال ساعات الصيام، وبعد تناول الإفطار بساعتين ينصح بالمشي لمدة نصف ساعة للمساعدة في هضم الطعام والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة والمحافظة على الوزن الصحي.