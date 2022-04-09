شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان القمص أرسانيوس إلى مثواه الأخير بدير مارمينا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان القمص ارسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية ضحية العمل الإجرامي بطعنة بسكين على يد مسن يبلغ من العمر 60 عاما إلى مثواه الأخير، ليدفن فى دير مارمينا بمنطقة كينج مريوط.

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صلاة الجناز على روح القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وسط حالة من الحزن وانهيار أسرته وتم نقل الجثمان ليدفن بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

تلقت إخطارًا بضبط الأهالى لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفى المجنى عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته جراء الاعتداء.

وبعرض الأمر على النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وانتقلت النيابة على الفور لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه كما عاينت مسرح الواقعة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة وقد عُرِض المتهمُ على النيابة لاستجوابه ويتم استكمال التحقيقات.

وقد أصدرت محافظة الإسكندرية بيان اليوم ،حول إستشهاد القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية ، متأثرا بالطعن بسكين من شخص نسن يبلغ من العمر 60 عاما ،حيث تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسمه وباسم مواطني الإسكندرية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأساقفة والرهبان والقسوس وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، في حادث إنتقال القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، مقدماً خالص العزاء إلى أسرته، وداعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويديم على شعبها الأمن والأمان.



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وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(2)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(3)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(4)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(5)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(6)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(7)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(8)



وصول-جثمان-القمص-أرسانيوس-إلى-مثواه-الأخير-بدير-مارمينا-(9)