​​الصحة: فحص 2 مليون طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص السمعي لـ 2 مليون و854 ألفًا و764 طفلًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تحويل 167 ألفًا و970 طفلًا لإعادة إجراء الفحص السمعي مرة ثانية من خلال اختبار تأكيدي، وذلك في نفس الوحدة بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، لافتًا إلى تحويل 16 ألفًا و758 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى المستشفيات ومراكز الإحالة، والتي يبلغ عددها 30 مركزًا موزعين على كافة محافظات الجمهورية، بهدف متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة قوقعة في حالة احتياجه لإجرائها.

وقال عبد الغفار إن مراكز الفحص السمعي للأطفال بدايةً من يوم واحد وحتى عمر الـ 25 يومًا، متاحة في 3500 وحدة صحية بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى تحويل 7415 طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الغفار أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وأشار إلى تدريب أعضاء هيئات التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب العاملين ضمن برنامج المبادرة من مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

بدوره، أوضح الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة"، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.