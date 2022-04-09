بمشاركة 150 ابنة من دور الأيتام.. "المجلس العربي للمسئولية المجتمعية" يشارك في احتفالية جبر الخواطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم شارك المجلس العربي للمسئولية المجتمعية برئاسة دكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس، أولي فعاليات مبادرة "سفراء الخير" تحت عنوان "سلسلة جبر الخواطر.. فرحتنا في لمتنا"، والتي نظمتها مدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية بمشاركة 150 ابنة من دور الأيتام بالجيزة.

وجاءت الفعاليات بمشاركة مؤسسة حياة للتنمية المجتمعية الذراع المجتمعي لجامعة المستقبل ومؤسسة المرأة المصرية والافريقية للتنمية، وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة، وبحضور عدد من قيادات مديرية التضامن والتربية والتعليم بالجيزة.

وعبرت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، عن مدى سعادتها بالمشاركة في أولى فعاليات مبادرة سفراء الخير، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الفاعليات للأبناء الأيتام من دور الرعاية يأتي في إطار حرص المجلس العربي للمسئولية المجتمعية المستمر في دعم الأطفال الأيتام ماديا ومعنويا، وتأكيدًا اتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بدعمهم وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف دور الأيتام.

ووصفت رزق خلال كلمتها الفتيات من دور رعاية الأيتام بالمحاربات، مطالبة المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني بضرورة التكاتف وبذل جهود كبيرة لدعم الأطفال الأيتام على مختلف الأصعدة بهدف انخراطهم في المجتمع وتنشئتهم نشأ صالحة تمكنهم من بناء مستقبل واعد لهم.

وأشارت رزق إلى أن الفاعليات شهدت حفل إفطار جماعي ومشاركة الأطفال في تحضير وجبات الإفطار، وإعداد الوجبات الساخنة لهم، بهدف ترسيخ مفهوم العيلة ورسالة لهم بالطمأنينة أنهم وسط أسرتهم خاصة في ظل تجمع الأسر علي مائدة واحده في شهر رمضان المبارك.

وأضافت رزق، أن المجلس العربي للمسئولية المجتمعية حرص على تسليم هدايا تذكارية لأكثر من 150 أبنة من دور الأيتام تمثلت في صورة لكل طفلة لوضعها في غرفتها، فضلًا عن إقامة عروض ترفيهية كالتنورة والمزمار، وألعاب الارجوز لرسم البسمة علي وجوههم.

وقالت الدكتورة زينب مكي، رئيس مجلس إدارة جمعية فتيات الغد، إن المشاركة في فعاليات سفراء الخير، والتواجد مع أبنائنا من دور الأيتام والاحتفال بهم والإفطار معهم، هو من أسعد اللحظات لأي موطن مصري.

وأضافت مكي، أن الاحتفال بالأبناء الأيتام في يوم اليتيم حق أصيل علينا جميعًا، لرسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات بهدف تغير شكل الحياة للأطفال اليتامى تغييرًا إيجابيًا على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وطلبة جامعة المستقبل يحتفلون كل عام بيوم اليتيم من خلال تنظيم فعاليات للأطفال الأيتام، وتنظيم إفطار جماعي كل رمضان مع إقامة بعض الفقرات الترفيهية.