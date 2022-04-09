الطقس غدا السبت: أجواء مشمسة نهارًا.. وهبات نشطة مساء في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انخفاض آخر للحرارة يمتد لمناطق وسط الجمهورية، ويكون الشعور بالطقس مائل للبرودة إلى لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا إلى القاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على وسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال ووسط البلاد، لطيف بباقي الأنحاء.

تكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على مناطق متفرقة من الجمهورية تزداد كثافتها أحيانًا على أجزاء من مناطقها الوسطى.

حركة الرياح معتدلة إجمالًا، تنشط نسبيًا على أجزاء من البحر الأحمر والخليجين ويصحبها هبات نشطة مساءً على بعض المناطق الداخلية، أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة 27/15

الإسكندرية 21/12

مرسى مطروح 19/13

دمياط 22/14

بورسعيد 19/16

العريش 21/12

المنصورة 27/13

كفر الشيخ 27/13

دمنهور 27/12

طنطا 28/13

شبين الكوم 28/14

الزقازيق 27/14

العاشر من رمضان 27/13

الإسماعيلية 26/13

السويس 28/15

الفيوم 29/16

بني سويف 30/16

المنيا 31/16

أسيوط 34/15

سوهاج 35/17

قنا 38/19

الأقصر 39/20

أسوان 41/23

شرم الشيخ 34/24

الغردقة 31/21

حلايب 30/21

الخارجة 36/18

سيوة 28/15

نخل 28/11

سانت كاترين 25/11