شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الامتحان.. تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، بعد أن اعتمده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتبدأ من يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن .

وأكد وكيل الوزارة علي مديري العموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.

" جداول المرحلة الابتدائية"

- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

"جداول المرحلة الإعدادية "

-الصف الأول الإعدادي ( صباحى – مسائى )

- الصف الثانى الإعدادي ( صباحى – مسائى )

-الصف الثالث الإعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية والتي تبدأ يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتي يوم الخميس 19 مايو 2022