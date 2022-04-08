شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضها بـ"الاختيار 3".. العقوبة النهائية للمتهمين بقتل الحسينى أبو ضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مسلسل "الاختيار3" في الحلقة السابعة، الضوء على أحداث الاتحادية، حيث جسد المسلسل مشهد تعذيب المتظاهرين على يد عناصر جماعة الإخوان بمحيط قصر الاتحادية، عندما اعتدوا عليهم بالضرب واحتجزوا عددا من المتظاهرين لأخذ اعترافات منهم تحت التهديد، وهى الأحداث التي استشهد فيها المصور الصحفى الحسينى أبو ضيف على يد ميلشيات جماعة الإخوان.

وقضت محكمة النقض حكما نهائيا برفض طعن الإخواني محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية، المتهم فيها محمد مرسي وآخرين، التي تعود وقائعها لعام 2012 والذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي الحسينى أبوضيف وآخرين، وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن جناية إستعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقرره من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة ، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين.

والمتهمون هم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية.