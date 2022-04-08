شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تقيم حفل إفطار المحبة غدا بحضور رئيس الطائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة غدا السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وراعى الكنيسة الدكتور القِس عزت شاكر.

ويشارك فى الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.