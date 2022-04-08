شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يعزى البابا تواضروس فى استشهاد القمص أرسانيوس وديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرموز بالإسكندرية، الذى استشهد جراء حادث وقع أمس.

ووجه رئيس الأسقفية الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة ضبط الجاني مؤكدًا على تقديره العميق للجهود التي تبذل في هذا الشأن من كافة أجهزة الدولة.

واختتم رئيس الأسقفية: خالص التعازى لقداسة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة بالإسكندرية ومصر كلها.