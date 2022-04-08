"مرمغ سمعتنا في التراب".. ليلة ذبح شاب وتقطيعه داخل 6 أكياس بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل يومين من استقبال الشهر الكريم، بدت الأجواء مستقرة داخل أروقة قسم شرطة الجيزة المطل على نهر النيل، الكل تغمره فرحة حلول رمضان لكن بلاغ تغيب بدد ذلك معلنا رحلة جديدة مع عالم الجريمة.

اختفاء شاب عشريني عن منزله دفع أسرته إلى طرق باب مكتب العميد حسن الدكروري مأمور القسم آملين إيجاد إجابة تثلج صدورهم "ابننا راح فين؟".

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، تركزت جهوده على فحص علاقات الشاب المبلغ بتغيبه، ومراجعة سجل مكالماته وآخر مشاهدة له تنسسقًا مع إدارة المساعدات الفنية بالمديرية وقطاع الأمن العام.

التحريات التي باشرها العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الجيزة، بينت أن الشاب صاحب الـ22 ربيعًا "عاطل" فسخ خطبته من فتاة حتى ارتبط بأختها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية تطورت إلى هروبها من منزل أسرتها.

قرابة شهرين مكثت الفتاة بشقة عشيقها ليقرر والدها وضع حدا لمعايرة الجيران بتزويجه لها رغم عدم موافقة أشقائها الأربعة الذين سيطرت عليهم الرغبة في الانتقام لشرفهم.

جهود النقيب عمرو مبارك معاون مباحث الجيزة، كشفت عن مفاجأة بأن أشقاء الفتاة اتنظروا مرور أيام على تلك الزيجة واستدرجوا الزوج إلى منزل العائلة بدعوى الاحتفاء بزواجه من أختهم لكن أمرا كان يحاك له في الخفاء.

مشادة كلامية بين الأشقاء وزوج أختهم تطورت إلى مشاجرة اعتدوا خلالها عليه بالضرب المبرح حتى "قطع النفس في أيديهم" ليفكروا في طريقة لإخفاء جريمتهم.

ذبح المتهمون الأربعة ضحيتهم وقطعوا جثته أشلاء وضعوها داخل 6 أكياس بلاستيكية ألقوها بمصرف مائي بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم عمرو البطران وكيل فرقة الغرب، والنقيب حاتم الأنور من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا بنطاق الجيزة.

أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنكر المتهمون صلتهم بالقتيل "مانعرفش حاجة عنه" قبل تطوير مناقشتهم ومواجهتهم بمشاهدات "صوت وصورة" سجلت دخول المجني عليه منزلهم قبل اختفائه.

في البداية، أرجع الأشقاء جريمتهم "مزعل أختنا" إلا أن براعة رجال المباحث اضطرتهم للإدلاء باعترافات تفصيلية "مرمغ سمعتنا في التراب والناس بتعايرنا في المنطقة" مؤكدين "الشرف غالي يا بيه.. يستاهل اللي حصل له" الأمر الذي أكده الأب والأخت.

بإرشاد المتهمين، عُثر على 3 أجزاء من أشلاء الضحية -القفص الصدري وذراع- واصطحبت مأمورية المتهمين إلى مسرح جريمتهم لإجراء المعاينة التمثيلية ومن ثم عرضهم على سرايا النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.