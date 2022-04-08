كتلة هوائية وراء انخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الطقس ليلًا، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، كما توقع خبراء الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة 15 درجة مئوية.

وأعلنت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويعتدل الطقس ليلًا على جنوب سيناء وجنوب سيناء، لطيف على شمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة وعلى 5 أيام متواصلة حتى الأربعاء المقبل تشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وكشفت الأقمار الصناعية تأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية غربية تتسبب في انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي مائل الحرارة نهارًا مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف ملابسهم خلال ساعات الليل والصباح الباكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة عن ساعات الذروة، كما توقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح من اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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