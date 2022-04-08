إطلاق الموقع الرسمي للإمام الطيب خلال احتفالية تأسيس الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دشُن اليوم الموقع الرسمي للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب في موقع رسمي، وتم الإعلان خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عامًا على افتتاح الجامع والصلاة فيه.

ويضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور.

ويتضمن موقع الإمام الطيب الجهود العملية والإنتاج العلمي لفضيلته، وكلمات وخطاباته في مختلِف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الإمام الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلِف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية لفضيلته والبيانات الصحفية.

كما يعرض الموقع بتسلسل مختلِف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر في دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف في مشيخة الأزهر وخصوصا الزيارات التي تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولاته وحلقات البرامج التلفزيونية لفضيلته.

https://www.alimamaltayeb.com/