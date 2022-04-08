عزوز يشارك في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبصفته رئيس هيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدني بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بالفاو والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ توصيات الدورة 25 للجنة الغابات.

وخلال كلمته أمام الاجتماع أكد "عزوز" على أهمية رفع مستوى الإجراءات للحد من إزالة الغابات وتدهورها وخسارة التنوع الحيوي.

وأشار عزوز إلى ظاهرة انتشار حرائق وآفات الغابات والجفاف وأن هذه الظواهر التي تزايدت وتيرتها وحدتها بشكل غير معهود أصبحت تشكل تهديدا حقيقا لغابات الاقليم بالرغم من محدودية مساحتها مما يتطلب ايلائها المزيد من الاهتمام من قبل المنظمة للمحافظة عليها، وفي هذا السياق تم طلب توفير المزيد من الدعم للشبكات الاقليمية المعنية بحرائق وافات الغابات وتقوية قدراتها للارتقاء بمهامها بما يتناسب وحجم خطر هذه الظواهر.

والجدير بالذكر أن رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية تم انتخابه رئيسا لهيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ولمدة أربع سنوات.