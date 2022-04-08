السياحة تشارك في المعرض الدولي WTM Latin America بالبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي الدولي WTM Latin America، أحد أكبر المعارض السياحية في أمريكا اللاتينية والذي يقام حاليا بمدينة ساوباولو بالبرازيل.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي تأكيداً على حرصها على المشاركة في كافة المحافل الدولية السياحية، والفعاليات والبورصات العالمية والمعارض الدولية، تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري بما يعمل علي تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى السوق المصري عامة ودول أمريكا اللاتينية خاصة، والذي يعد أحد الأسواق الواعدة والمستهدفة سياحياً لمصر.

وأضاف: إن مشاركة الوزارة جاءت من خلال إعداد جناح متميز بلغت مساحته ١٥٣ م٢، ضم ١٥ شركة من الشركات السياحية المصرية المتخصصة في السوق البرازيلي وأسواق أمريكا اللاتينية، وقد شهد الجناح المصري اقبالا متميزا من الجماهير وكبار منظمي الرحلات.

وافتتح الجناح السفير وائل أبو المجد، السفير المصري بالبرازيل، وبحضور نشوى بكر، الملحق التجاري المصري بالبرازيل، ووائل منصور، مدير وحدة أمريكا بهيئة تنشيط السياحة.

وعلى هامش فعاليات المعرض، قام مسؤولو الهيئة بالمعرض بعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الرابطة الدولية لتجارة السفر والرابطة العالمية للفنادق بهدف اطلاعهم على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، وعلى إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لضمان صحة وسلامة السائحين والمصريين والعاملين بالقطاع السياحي، إلى جانب إلقاء الضوء على آخر الاكتشافات الأثرية والإفتتاحات والفعاليات التي شهدتها مصر مؤخراً، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متنوعة مع كبري أهم منظمي الرحلات بالبرازيل وممثلي الشركات السياحية بأمريكا اللاتينية والدولية وشركات الطيران، لمناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية FAM Trips لمديري بعض الشركات السياحية بأمريكا اللاتينية للتعرف على المقصد السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه المتميزة والمتنوعة.

ومن جانبة قال، ماجد ابو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه من المقرر أن تنظم الهيئة خلال الفترة القادمة حملات دعائية وإعلانية مكثفة في مختلف الوسائل الإعلامية بالإضافة الى القوافل السياحية في عدد من الدول المصدرة للسياحة الى مصر بهدف استعراض مقومات المقصد السياحي المصري الذي يتميز بتنوعه وثرائه بالعديد من الأنماط السياحية بجانب إبراز منتج السياحة الخضراء والسياحة العلاجية، والتي من شأنها تعمل على إثراء التجربة السياحية وخلق منتج سياحي متكامل.

ويجدر الإشارة إلى أن معرض سوق السفر البرازيلي يعد المعرض الأكبر والأهم في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث أنه ملتقى هام وحيوي بين شركات العالم بأمريكا اللاتينية ويبلغ عدد زائريه أكثر من 6000 زائر سنوياً من مختلف دول العالم.

ويعد السوق السياحي البرازيلي أحد أهم الأسواق الواعدة للمقصد السياحية المصري حيث حققت السياحة البرازيلية في مصر توافد نسب مرتفعة خلال عام ٢٠١٩ لتحقق طفرة عن السنوات التي سبقتها.