شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع التحرير ومراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وشوارع التحرير ومراد بأحياء الدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتى تشمل رصف ورفع كفاءة الطريق والجزيرة الوسطى ودعم منظومة الانارة والتشجير وأرصفه المشاة.

كما شدد المحافظ رؤساء أحياء الدقى وجنوب بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة لسرعه الانتهاء من الأعمال المتبقية.

وكلف المحافظ هيئة النظافة وحى جنوب بتقليم الاشجار للحفاظ على الشكل الحضارى بشارع مراد مع تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من تركيب أرصفة المشاة بشارع مراد بالمسار الملاصق لحديقة الحيوان.

وحرص المحافظ على متابعة حالة النظافة بالشوارع وتواجد ورديات العمل بصورة منتظمة، مؤكدا على ضرورة تكثيف مجهودات رفع المخلفات على مدار اليوم قبل وبعد الإفطار.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب.