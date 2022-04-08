شكرا لقرائتكم خبر عن بشخصية ضابط مخابرات حربية.. تعرف على دور الفنان أحمد السقا بالاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم أحمد السقا فى مسلسل "الاختيار 3" فى تجسيد شخصية ضابط المخابرات الحربية باسم مصطفى خليفة الذى يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية فى سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 مجندا مصريا، ويعمل تحريات للوصول إلى العناصر التى قامت بالعملية فى سيناء، حيث يراقب زوجة أحد العناصر للوصول إلى شيء يساعده فى المأمورية.

وفى الجانب الاجتماعى يظهر السقا فى دوره بالمسلسل متزوج من فاطمة (هيدى كرم) وله منها ابن، وله شقيقتين الأولى تجسد دورها الفنانة سماح السعيد، والثانية ممثلة شابة تحرص على الذهاب دائمًا إلى منزله والجلوس مع زوجته فاطمة.

وكشفت الحلقة الخامسة من المسلسل أمس عن معاناة فاطمة زوجة مصطفى خليفة من مرض خطير وذلك خلال حديثها مع شقيقة مصطفى الصغرى، وتصر فاطمة على إخفاء الأمر بالرغم من نصائح شقيقة مصطفى لها بأنه لابد أن يعرض من أجل اقناعها بعمل العملية اللازمة، إلا أن فاطمة وترفض عمل العملية لوجود احتمال الخروج منها فاقدة الذاكرة.

وخلال الحلقات الماضية وضع مصطفى خليفة (أحمد السقا) كمائن مراقبة لـ إسراء والتى تقوم بدورها الفنانة دنيا المصرى والتى تجسد سخصية زوجة تكفيرى يدعى أسامة يجسد دوره (محمد أحمد ماهر) وتعيش فى العريش، وهذا التكفيرى يحاول ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) الوصول إليه.

ويسعى الضابط مصطفى خليفة للوصول إلى أى معلومات عن زوجها، إلا أنها كانت حريصة للغاية فى كل تحركاتها، حتى عندما زرع خليفة كاميرات مراقبة فى شقتها لم يصل إلى شيء حيث كانت مكالماتها مع زوجها بالأكواد على الواتساب وليست مكالمات تليفزيونية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.