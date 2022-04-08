شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز ضابط الأمن الوطنى بـ"الاختيار 3".. كشف نوايا الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان كريم عبد العزيز، فى الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" دور الضابط "زكريا يونس" الذى قدمه فى الجزء الثانى من المسلسل ولكن فى ظروف مختلفة.

وخلال الجزء الثالث من الاختيار، يستعين الفنان كريم عبد العزيز ببعض القضايا التى قدمها من قبل، بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات فى المكتب الرئيسى فى الأمن الوطنى منهم "الرائد رامز والمقدم محمد مبروك وغيرهم".

وتمكن "كريم عبد العزيز فى أولى حلقات المسلسل، من كشف نوايا الجماعة الإرهابية فى تخريب البلد، والتى منها إقامة حرب أهلية، وتهريب السلاح عبر الحدود المصرية.

كما شهدت الحلقة السادسة من المسلسل تردد العقيد زكريا يونس على أحد المقاهى التى يجلس عليها (بسام) وفقًا لما قاله عم شعبان الذى أرسل كل بيانات عنه قبل اغتياله إلى ضابط الأمن الوطنى حيث أخبره الراحل أن بسام يمكن تجنيده واستخدامه لخدمة الوطن، لمحاولة ضبط خلية مدينة نصر قبل تنفيذ أى مخططات إرهابية.

وتمكن ضابط الأمن الوطنى العقيد زكريا يونس "كريم عبدالعزيز"، فى تجنيد "بسام" عوضًا عن اغتيال عم شعبان على يد الإرهابى كريم بديوى الذى قتله فى أحد الاجتماعات بعد الكشف عن قيامه بنقل معلومات عن العناصر التكفيرية للعقيد زكريا يونس.

ويتعاون كريم عبد العزيز، مع أحمد السقا والذى يقوم بدور الضابط "مصطفى خليفة"، وأحمد عز الذى يؤدى دور الضابط "مروان العدوي"، وذلك لمناقشة أوضاع البلاد داخليًا وخارجيًا، وإبراز حالة التخوين المنتشرة فى وقت عصيب من المجتمع، وحول منطقة الأزهر الشريف، فى مشهد ليلى، يتحدث "مصطفى" مع "زكريا" عن كون جماعة الإخوان المسلمين تسعى لإدخال شحنة أسلحة من الخارج لمصر، بينما يخبره "زكريا" أنه كان يعتقد أن الجماعة تريد نقله لسيناء فقط.

وخلال الحوار يعقب الفنان كريم عبد العزيز، والذى يقوم بدور ضابط يدعى زكريا يونس، قائلًا: "مش هيسكتوا غير لما تقوم فى البلد حرب أهلية، عايزين الناس تمشى تقتل فى بعض فى الشوارع والسلاح يبقى مرمى فى كل حتة.. برضو هنفضل إحنا العفاريت اللى بتخوف أى حد ناوى على شر، ويعملوا لينا ألف حساب فى النور قبل الضلمة".

"الاختيار3" من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، ويظهر أحمد مكى فى بعض الحلقات من أجل ربط الجزء الثانى بالثالث، والفنان صبرى فواز، وياسر جلال، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.