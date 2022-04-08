شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 8 أبريل 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة فى المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين، بالإضافة إلى الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمرانى عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمرانى، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجى للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

كما تضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على اعتماد محضر لجنة التعاقد المشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e- finance)، لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفنى لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة، بجانب الموافقة على اعتماد نتيجة الدراسة التى أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع فى قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبًا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول، وأيضًا الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، فى قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريبًا، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولى، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك فى إطار استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وكذلك الموافقة على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و2 مستشفى، فضلًا عن الموافقة على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، وفقًا لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

وأضاف التقرير، أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونًا و136 ألف دولار، وأيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسى – مرحلة ثانية، ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونًا و110 آلاف و890 دولارًا، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار.

وبجانب ما سبق، فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونًا و200 ألف دولار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار لمبلغ منحة المساعدة، ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونًا و98 ألف دولار، وكذلك الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمارات مصرية بنسبة 100%.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث قال إنه تم عقد عدد من الاجتماعات على مدار الفترة الماضية لبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة التنسيق مع "الغرف التجارية" لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية لمواجهة المبالغة فى سعر أى سلعة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولى الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماعًا لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبى محافظ البنك المركزى، وأعضاء المجلس التنسيقى ذوى الخبرة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقارى، حيث أشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على آليات التعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف حدتها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولى الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقاده بالمدينة فى نوفمبر المقبل.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن حصول مصر، ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، حيث ثمن الجهود المبذولة فى هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى أن سيادته شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "يازاكى يوروب ليميتد" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة "يازاكى" فى محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

كما تضمنت الأنشطة أيضًا، استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التى تم تنفيذها بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2022، حيث أكد أن الثقافة والفنون تشهد حاليًا حراكًا إيجابيًا واضحًا، باعتبار أن الثقافة والفنون هى إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى أن شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين الأنشطة كذلك، متابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من خلال تقرير قدمه رئيس اللجنة، حيث إنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، بجانب استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول فعاليات اختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2022، حيث أكد أن هذا الاختيار يعكس نجاح الوزارة فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى ظل اهتمام رئيس الجمهورية بالترويج لقيمة تراث وعراقة مصر، فضلًا عن استعراض تقرير من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدًا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضى، حيث تلقت المنظومة ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رئيس شركة "مايكروسوفت" ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بالإضافة إلى لقاء مع وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

كما تضمنت اللقاءات، لقاء مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تم استعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للعام الحالى، وملخص التقرير السنوى الرابع لعام 2021، فضلًا عن لقاء مع وفد شركة "يازاكى يوروب ليميتد" اليابانية لتصنيع مكونات السيارات، حيث أشار إلى أن الحكومة أطلقت استراتيجية تنمية صناعة السيارات التى تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين والشركة ستستفيد من هذه الحوافز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير اليابان فى مصر.