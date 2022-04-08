شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: موسكو ستعيد توجيه إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبى للأسواق البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، الكرملين، أن روسيا ستعيد توجيه إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق البديلة، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الفحم الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، أنه لا يزال الفحم سلعة مطلوبة بشدة، سيتم إعادة توجيه إمدادات الفحم من الأسواق الأوروبية إلى أسواق بديلة.

وفى وقت سابق، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن اعتقال موظف فى بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، للاشتباه بممارسته أنشطة "متناقضة مع تفويض البعثة".

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أثناء مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الموظف الموقوف من سكان الجمهورية.

وتابعت: "توجد لدى أجهزة إنفاذ القانون في الجمهورية أسئلة (إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على خلفية اعتقال أحد موظفيها، والتحريات الأولية جارية حاليا، وهناك أرضية معقولة للاشتباه بأن بعض الموظفين من السكان المحليين.. ارتكبوا أعمالا غير قانونية في أراضي الجمهورية.

ولم تشرح الوزيرة أي تفاصيل إضافية عن هذه المخالفات.