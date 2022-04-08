شكرا لقرائتكم خبر عن مطار طابا الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقبل مطار طابا الدولى اليوم الجمعة أول رحلات قادمة من مطار كانوفيتسا الدولى، وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات، فإن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران المدني مع كافة قطاعات الدولة من أجل تنشيط حركة السياحة والطيران المصرية.

وكان مطار طابا الدولي قد أستقبل أول طائرة قادمة من مطار كاتوفيتسا تابعة لشركة"smart wings"وعلي متنها 190 راكبا بولنديا.

يذكر أن هذه الرحلة هي الأولى بعد توقف دام أكثر من عامين.

وقام فريق العلاقات العامة في المطار بإستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، متمنين لجميع زوارنا من أنحاء العالم قضاء أجازة ممتعة.