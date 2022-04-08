شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الماروني: نشكر الرئيس السيسي فهو يحمل القضية اللبنانية فى قلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي: أطلعت الرئيس عون على لقاءاتي في مصر ونقلت له تحيات الرئيس المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وهما يحملان هم لبنان، وقد شكرنا الرئيس السيسي على فتح أبواب مصر أمام اللبنانيين والشركات اللبنانية في هذا الظرف الصعب، كما على فتح الأسواق المصرية للتفاح اللبناني، وهو يحمل القضية اللبنانية في قلبه.

وأضاف: وكان لي الشرف بأن أوجه دعوة إلى الرئيس عون للاحتفال معا بعيد الفصح، لا سيما وأن لدى الرئيس عون الحرص على المحافظة على هذا التقليد في عيدي الميلاد والفصح المجيد، وبأن نحتفل معه في بكركي"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد البطريرك الماروني "أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الفاتيكان كانت ناجحة، والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل"، مشيرا إلى أننا "نتطلع إلى اليوم الذي سيأتي فيه البابا إلى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها".