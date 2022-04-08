بعد تداوله على فيس بوك.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

وعقب الانتقال والفحص تم تحديد طرفي المشاجرة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) – طرف ثان (شخصين) وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد حيث تبين نشوب المشاجرة على أثر خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.