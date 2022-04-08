"بسبب الكيف".. عاطل يسرق مشغولات ذهبية من شقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالي من أصل المبلغ المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على تعاطي المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.