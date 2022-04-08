أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 15 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15469 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 154 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات دراجة نارية، 5 مخالفات شروط التراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.