مبروك عطية يعلق على واقعة طعن إمام بالغربية بعد صلاة التراويح ويوجه رسالة للقاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على واقعة مقتل إمام مسجد بالغربية، بعد صلاة التراويح أمس .

وقال عطية عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك:"تم طعن المصلي بعد صلاة التراويح، والغريبة أن الطاعن محام يعني "مثقف ومتعلم"، موجها رسالة للقاتل:"انت طعنته والناس مسكوك وهتاخد إعدام أو مؤبد، كنت وفرت على نفسك كل دا، وعبدت ربنا في رمضان وكنت خرجت معتوق من النار".

وقال مبروك عطية:"رمضان شهر الطيبيين ليزدادوا طيبة، وشهر المبتدئين في التوبة، مختتما حديثه: "نسأل الله السلامة وربنا يكفينا السوء وأهل السوء وعمل السوء" .