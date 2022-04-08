تعويض السكان.. الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المتعدية على خط التنظيم بالعمرانية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

واصلت محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير وتوسعة المحاور المرورية في إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين والقضاء على أي تكدسات.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي انطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير شارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بطول ٣كم ومتوسط عرض ٢٥م إلى جانب رفع كفاءة عدد من متفرعاته، رصدت أحد العقارات المتعدية على خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعي عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حى العمرانية ويتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى العمرانية بإزالة العقار المتعدي على خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية خاصة وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطني العقار.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية بتنفيذ الإزالة للعقار بعد إخلائه من المنقولات وتعويض قاطنيه وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة.

وكلف محافظ الجيزة برفع كافة مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركة سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل .